SIMONA HALEP, US OPEN | Ce spune Chris Evert despre accidentarea Simonei Halep si despre o batalie cu Serena Williams

Chris Evert a vorbit despre accidentarea care a impiedicat-o pe Simona sa evolueze la New Haven si despre un posibil duel intre sportiva noastra si Serena Williams in optimi la US Open 2018.

Castigatoare a 18 titluri de Grand Slam, Evert este de parere ca accidentarea Simonei nu este serioasa si nu-I va pune probleme la Flushing Meadows. "Nu cred ca accidentarea o va afecta la US Open. Cred ca va fi odihnita si pregatita sa joace. As fi fost chiar socata ca ea sa joace saptamana aceasta la New Haven... A jucat multe meciuri si e cea mai buna decizie pentru sanatatea ei. Si stiti ce? Va reprezenta o amenintare pentru sperantele Serenei Williams de a castiga cel de-al 24-lea turneu de Grand Slam", a spus Chris Evert la CNN.

Simona Halep si Serena Williams s-ar putea intalni in optimi la US Open, iar Chris Evert merge pe mana ocupantei locului 1 in ierarhia WTA. "E o jucatoare foarte solida si poate returna multe din mingile trimise de Serena. In plus are mult mai multa incredere in ea. In ultimele saptamani a revenit din situatii foarte dificile. Va fi cu siguranta o amenintare pentru Serena", a mai spus Chris Evert.

Liderul mondial din WTA, principala favorita la castigarea US Open 2018, isi va incepe campania de cucerire a unui nou titlu de Grand Slam importiva sportivei din Estonia, Kaia Kanepi. Turneul US Open se desfasoara in perioada 27 august – 9 septembrie.