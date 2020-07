Reactia FRF dupa ce Gigi Becali a REFUZAT sa isi lase 'perlele' la nationala U21: "FCSB a fost de acord initial!"

Nationala condusa de Adrian Mutu va avea un cantonament la Buftea, in perioada 4-6 august, dar selectionerul Romaniei nu se va putea baza pe jucatorii de la FCSB.

Becali a fost de acord la inceput sa ii lase pe jucatori la nationala, dar apoi s-a razgandit si vrea sa le ofere fotbalistilor sai vacanta, deoarece vor juca in Europa League.

Razvan Burleanu a declarat ca a fost surprins de aceasta decizie a FCSB-ului si a mai spus ca Adrian Mutu trebuie sa se descurce cu ce are la dispozitie.

"Si noi am ramasa surprinsi de acesta atitudine, in momentul in care s-a luat aceasta decizie de organizare al acestui catonament, toate cluburile au fost de acord si FCSB a fost de acord la momentul respectiv sa ii lase pe jucatori sa participe la aceasta actiune, care nu dureaza decat 3 zile. Aceasta actiune va alea loc in 4-6 august si staff-ul tehnic al nationalei de tineret are nevoie sa se intalneasca cu acesti jucatori. Nu s-au intalnit niciodata. Aceasta nationala de tineret la fel ca prima reprezentativa, daca facem referire la luna septembrie, vor trece 10 luni in care nu am avut un meci, este foarte mult. Adrian Mutu ar trebui sa se adapteze", a declarata Razvan Burleanu pentru PRO X.