E cel mai slab jucator de la FCSB, dar a facut cel mai bun sezon din ultimii ani! Care sunt cifrele din acest sezon ale jucatorilor lui Gigi Becali

Din pacate pentru Adi Petre, statisticile oficiale nu il contrazic pe Gigi Becali.

Cifrele InStat arata ca fotbalistul adus de la Esbjerg este cel mai slab jucator dintre toti cei folositi de FCSB in cel putin 20% dintre partidele disputate in actualul sezon.

Gigi Becali nu il simpatizeaza pe Adi Petre, schimbandu-l dupa primele 45 de minute in mai toate meciurile in care s-a regasit in primul 11.

Dintre toti jucatorii ros-albastrilor care au avut cel putin 10 aparitii in acest sezon, el are cel mai slab index potrivit firmei care analizeaza Liga 1, bazandu-se pe parametrii de joc, cum ar fi minutele jucate, suturile la sau pe poarta, golurile, pasele de gol sau mingile pierdute.

Adi Petre, care nu a fost integralist in nicio partida, a avut un sezon mai slab chiar si decat Hora sau Moutinho, fiind aproape la egalitate cu Gnohere, care nu a reusit nici el sa faca prea multe pe teren.

Desi este cel mai slab jucator de la FCSB, atacantul in varsta de 22 de ani are cel mai bun sezon al carierei, reusind cel mai mare index din ultimii 4 ani.

Din echipa lui Gigi Becali, la polul opus se afla Florinel Coman, care a jucat in 42 de meciuri si are un index de 290. In topul jucatorilor de la FCSB, el este urmat de Man, cu un index de 283, si de Planici si Nedelcu, care se afla la egalitate, cu 274.