Pancu, la un PAS de FCSB! "Da, Gigi Becali a incercat sa ma ia de 3 ori!" Dezvaluiri FABULOASE! Cum a ajuns la PALAT: "Era sa facem accident!"

Daniel Pancu a fost dorit in mai multe randuri la FCSB de Gigi Becali, insa mutarea nu s-a produs.

Ajuns la 42 de ani, actualul presedinte al Rapidului povesteste cum a fost dorit de Gigi Becali la FCSB, in perioada in care nu-si pusese inca ghetele in cui.

Pancu este unul dintre cei mai importanti fotbalisti din istoria Rapidului, iar dragostea fata de echipa din Giulesti l-a tinut departe de o posibila tradare:

"Gigi Becali a incercat de trei ori sa ma ia la Steaua. In 2002, inainte sa plec la Besiktas, aveam clauza de reziliere de 3 milioane si mi-a spus intr-o intalnire la Marriott, fusesem sa mananc ceva, ca era dispus sa mi-o achite. Apoi a mai fost in 2006, cand m-am intors la Rapid, iar ultima oara in 2008, cand am si ajuns intamplator, fara sa vreau, la Palat.

Acum va spun adevarul gol-golut! Mi-a spus nea Giovanni: 'Mergem sa ne intalnim cu cineva, sa vedem daca acceptam sau nu acceptam'. 'Pai, cu cine ne intalnim?'. 'Ai sa vezi tu acolo'. M-a luat intr-o vijelie pe strazile alea pe-acolo ca eram sa facem si accident. Cand am ajuns in curte... Eu nu vazusem Palatul pana atunci, doar la televizor, si mi-am dat seama unde sunt. A fost o surpriza mare pentru ca am crezut initial ca ne intalnim in locatia respectiva cu cineva de la o alta echipa. In niciun caz nu ma gandeam la Steaua, dupa ce-o refuzasem de doua ori.

A fost o discutie, au incercat, dar si-au dat seama ca nu aveam cum. Becali a fost foarte civilizat si interesat sa ma ia, dar si-a dat seama ca nu pot sa tradez Rapidul. Cu toate ca in acea perioada oamenii care raspundeau de Rapid nu se comportasera tocmai frumos cu mine", a dezvaluit Daniel Pancu pentru Gazeta.

Pancu: "Il voi respecta toata viata mea pe Gigi Becali!"

Fostul atacant din Giulesti spune ca Gigi Becali are respectul sau asigurat pentru tot restul vietii pentru ca l-a dorit in continuare la echipa, dupa primile doua refuzuri pe care i le-a dat:

"Pe domnul Becali, pe Gigi, il voi respecta toata viata mea. Pentru ca refuzandu-l de doua ori a incercat si a treia oara! A treia oara intr-un moment in care oamenii imi spuneau ca sunt cam terminat...

Cu mana pe inima, spun ca nu-mi pare rau ca n-am semnat cu Steaua. Nici macar o secunda nu-mi pare rau", a mai spus Pancu.