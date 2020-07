Declaratia care il va infuria pe Gigi Becali! Dat ca si TRANSFERAT la FCSB, un fotbalist ATACA: "Acolo nu ai antrenor, nu ai stadion! Nu ai cum sa iei titlul"

Un fost fundas din Liga 1 era dat ca si transferat la FCSB de Gigi Becali, insa jucatorul dezvaluie de ce a refuzat mutarea.

Tiago Ferreira (27 de ani) evolueaza in prezent la MTK Budapest, insa cand juca la Universitatea Craiova, Gigi Becali il dadea ca si transferat la FCSB.

Patronul ros-albastrilor anunta in 2019 un schimb Balasa - Ferreira cu Universitatea Craiova, insa in cele din urma mutarea a picat. Doar Balasa a ajuns in Banie in cele din urma.

La un an distanta, fundasul portughez dezvaluie de ce nu a vrut sa mearga la FCSB:

"A fost decizia mea sa nu merg la FCSB. Visul meu era sa iau titlul cu Universitatea, iar la FCSB nu vad conditii pentru a se atinge o asemenea performanta, toata lumea stie ce se intampla la ei. Acolo nu ai antrenor, nu ai stadion, e greu", a spus Ferreira pentru Oltenia TV.

Tiago Ferreira: "Sper ca Stiinta sa devina campioana, mi-au promis o medalie de campion!"

Fostul jucator al oltenilor regreta ca nu si-a mai prelungit contractul cu Universitatea in aceasta vara. Ferreira crede ca duelul decisiv pentru titlul din acest an se va da in ultima etapa, cand Craiova primeste vizita CFR-ului:

"Am avut trei ani foarte frumosi la Stiinta. Am un regret ca nu am dus acest sezon pana la capat, ca nu am prelungit si pentru acest final de sezon, dar asa e viata. Finala Cupei Romaniei din 2018 ramane cea mai frumoasa amintire a mea de la Craiova, dupa 25 de ani. Nu stiu daca voi reveni la Craiova, in fotbal nu stii niciodata, sa vedem ce se va intampla. Deocamdata, eu sunt aici si imi e foarte bine.

Din punctul meu de vedere, meciul decisiv va fi cel din ultima etapa. Universitatea Craiova va castiga cu Astra, CFR castiga cu Botosani, iar cele doua echipe vor avea batalia finala pentru campionat. Sper ca Stiinta sa devina campioana.

Cred ca echipa este mai compacta in fazele de joc. Echipa a crescut in zona tactica, fundasii nu mai gresesc si consider ca acesta este principalul motiv pentru care Universitatea joaca atat de bine. In momentul in care am plecat, noi eram pe locul doi. S-au intamplat multe probleme la CFR in aceasta perioada de pandemie. Cred ca si schimbarea antrenorului a contat foarte mult. Au sanse mari sa fie campioni. Astept o medalie, normal. Mi-au promis", a mai spus Tiago Ferraira.

Portughezul a jucat pentru Craiova in perioada 2017 - 2020 si a reusit sa stranga 76 de aparitii in tricoul oltenilor. Cota de piata a lui Ferreira este de 400.000 de euro, conform Transfermarkt.

"L-am luat pe Tiago de la Craiova. Azi l-am luat. M-a sunat aseara pe la 11:00 un prieten de-al lui Rotaru. Mi-a zis: Gigi, tu vrei sa scapi de Balasa, el vrea sa scape de Tiago, nu vrei sa facem un schimb? Am zis da in secunda 1", spunea Gigi Becali in vara lui 2019.