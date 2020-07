"Noi jucam si altii stau cate o saptamana degeaba!" Leo Grozavu a LUAT FOC inaintea finalei cu FCSB! Ce l-a scos din sarite

Leo Grozavu nu e de acord cu programul impus de LPF si FRF in campionat si Cupa Romaniei.

Grozavu spune ca nu vede normala saptamana de pauza pe care a primit-o FCSB inaintea finalei, in conditiile in care echipa sa joaca din 3 in 3 zile. Grozavu s-a referit si la incidentul din urma cu doua saptamani, cand a fost acuzat ca si-a lovit doi jucatori. Antrenorul asigura ca nu s-a intamplat nimic intre el si fotbalisti.

"Participam la un campionat compromis in totalitate. Altii stau si se odihnesc o saptamana. Jucatori obositi din toate punctele de vedere, e normal sa fie asa avand in vedere ca joaca din 3 in 3 zile. Am vrea ca programarile sa aiba si pentru noi un pic de clementa. Stim ca altii au prioritate, viata merge inainte cu bune, cu mai putin bune, asta este. Unii stau si se odihnesc. Nici programarea aceste finale n-o inteleg. Cupa sa se desfasoare in aceleasi conditii, toate sa aiba timp de odihna. Steaua nu joaca, noi jucam din 3 in 3 zile.

In schimb, altele ne intereseaza. Se face tam-tam, nimeni nu se intereseaza cum stau lucrurile de fapt. Am vazut discutii despre ceea ce s-a intamplat la Sepsi. N-o sa fac nimanui jocurile, imi vad de treaba mea. Va spun eu ca nu s-a intamplat nimic", a spus Grozavu la Digisport.