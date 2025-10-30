CFR Cluj și-a propus să se joace cu focul, în acest sezon! Tot ce a făcut formația din Gruia, în ultimele luni, a contribuit la situația actuală. Una în care o fostă campioană a devenit o formație de play-out.

Practic, la CFR s-a mers din greșeală în greșeală. Mai întâi, a fost abordarea sezonului cu un lot „subțire“ și îmbătrânit și cu un antrenor epuizat, în persoana lui Dan Petrescu. Când acesta a dat bir cu fugiții, după 2-7 cu Hacken (Suedia), patronul Neluțu Varga a continuat seria greșelilor. Pentru că, în mod șocant, l-a scos din șomaj pe „expiratul“ Andrea Mandorlini (65 de ani). Cu care CFR a înregistrat următorul bilanț: 9 meciuri, 2 victorii, 5 egaluri, 2 înfrângeri, golaveraj 12-14!

Pancu, mai multe înfrângeri decât victorii, ca antrenor de club!

Acum, CFR Cluj pregătește instalarea lui Daniel Pancu (48 de ani) pe bancă. Adică, un antrenor care a devenit analist / specialist, în studioul unor emisiuni, după Europeanul Under 21 din aceasă vară. Aici, România U21 a fost ciuca bătăilor: 0-1 cu Italia U21, 1-2 cu Spania U21 și 1-2 cu Slovacia U21.

Ceea ce surprinde, în cazul numirii lui Pancu la CFR, e că formația clujeană vrea să „resusciteze“ echipa prin aducerea unui tehnician cu o singură performanță în toată cariera sa: calificarea naționalei de tineret, la Europeanul Under 21. Pentru că, în rest, CV-ul lui Pancu e plin de eșecuri, când îl luăm la puricat.

Până să ajungă selecționerul României U21 – un post pentru care trebuie să dai bine din gură, în viziunea FRF-ului – Pancu a mers din eșec în eșec. De fapt, ca „principal“ al unor echipe de club, fostul rapidist a adunat mai multe înfrângeri decât victorii. Iată dovada:

*Poli Iași: 19 meciuri, 4 victorii, 3 egaluri, 12 înfrângeri. Golaveraj: 17-41

*Rapid: 17 meciuri, 5 victorii, 6 egaluri, 6 înfrângeri, Golaveraj: 20-18

La aceste cifre se adaugă cele catastrofale de la mandatul lui Pancu, la România U20: 6 meciuri, 1 victorie, 1 egal, 4 înfrângeri, golaveraj: 5-10!

Cu acest antrenor și-a propus CFR să revină în lupta pentru play-off și în în cea pentru câștigarea Cupei României. Doar timpul va demonstra, dacă acest nou „pariu“ al lui Varga va fi unul neinspirat sau nu. Cert e că, la ce CV are, Pancu poate fi catalogat oricum, numai salvator nu.

