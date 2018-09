Becali a pus mana pe telefon si l-a sunat pe Dica! Ce i-a spus dupa ce tocmai anuntase ca poate fi DAT AFARA

Nemultumit dupa 1-1 cu CFR, Becali a anuntat ca ia in calcul schimbarea antrenorului in plin campionat.

Becali a spus in direct la TV ca Dica poate fi demis dupa etapa a 13-a, adica la finalul turului, in cazul in care rezultatele si jocul nu vor fi cele asteptate de patron.

Imediat dupa ce au avut discutia intermediata de ecran, Becali si Dica au discutat la telefon. Conform Fanatik, Becali i-a transmis lui Dica sa nu se panicheze pentru ca nu va fi concediat daca echipa e tot pe primul loc. "O sa iei campionatul cu Steaua", i-a spus Becali lui Dica.

"Domnul Becali e mai calm a doua zi dupa meciuri. Indiferent ce spune patronul, ca stau o luna sau un an, eu stiu ca numai rezultatele ma tin la Steaua. Ceea ce vorbim acum poate sa nu mai fie valabil peste o saptamana daca echipa pierde", a reactioant Dica pentru sursa citata.