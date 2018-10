Becali a primit raspunsul! Reactia pustiului dorit la FCSB in iarna: "Asta as face!"

FCSB a pus ochii pe un pusti minune pentru transferurile din iarna.

Darius Olaru, fotbalistul de la Medias pe care Gigi Becali il vrea cu orice pret la FCSB a vorbit despre posibilitatea transferului la echipa ros-albastra.

Acesta a dezvaluit ca a semnat un precontract cu FCSB anul trecut, insa nu crede ca acesta mai este valabil.

"Am semnat un precontract cu Steaua anul trecut, dar nu cred sa mai fie valabil. Precontractul a fost cu acordul clubului din Medias. L-am semnat campionatul precedent, dupa etapa a 3-a. Se stipula ca mai trebuie sa stau un an la Medias si de-abia dupa pot sa vin la Steaua. Oricum s-a rupt contractul, nu s-au mai inteles la bani domnii de la Medias cu domnii de la Steaua", a povestit Olaru intr-un interviu pentru Gazeta Sporturilor.

Totodata, jucatorul de la Medias a explicat ca oferta de la Gigi Becali pune o presiune in plus pe el, dar il si motiveaza. "Vreau sa tin pasul in situatia in care ajung la o echipa de talia Stelei. Nu vreau sa vin sa stau rezerva", a spus Olaru.

Totusi, jucatorul nu este atat de optimist in ceea ce priveste transferul sau.

"Daca as da procente, desi nu stiu, sincer, cred ca pana in 50 la suta", a spus Olaru despre sansele de a ajunge la FCSB.

Iar fotbalistul lui Gaz Metan e sigur pe el. Intre FCSB si un club din strainatate, ar alege, cu siguranta, sa plece afara. "Orice varianta din strainatate. Eu zic ca as rezista afara", e sigur pe el jucatorul.

"Sa ajung in La Liga. Mi-am fixat sa ajung cat de departe pot. Ca n-o fi Spania, c-o fi un alt campionat tare, o sa fiu multumit. Si n-o sa ma las pana nu voi ajunge cineva in fotbal", a dezvaluit Darius Olaru.