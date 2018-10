Urmatorul transfer pentru titlu la FCSB? A recunoscut ca a vorbit cu Becali: "Ar face PRAPAD alaturi de Morutan!"

Becali vrea in continuare sa intareasca echipa.

Gigi Becali a anuntat dupa victoria cu Hermannstadt ca doreste in continuare un mijlocas central dupa ce Olimpiu Morutan nu a dat randament pe aceasta pozitie, jucand mult mai bine pe o pozitie mai avansata. Valeriu Iftime, presedintele celor de la FC Botosani, a dezvaluit ca Becali s-a interesat de francezul crescut de PSG, Hervin Ongenda. Becali nu este insa convins de jucatorul de 23 de ani. In plus, si Ongenda se simte mai bine in ofensiva.

"Observ ca vestile circula repede. Asa este, am avut o discutie cu Gigi Becali despre Ongenda, dar el cam stramba din nas. inca se mai gandeste. Eu i-am spus inca de acum doua luni si ca Olimpiu Morutan este jucatorul de numar 10, iar acum vad ca si Gigi Becali a vorbit public despre acest lucru, iar eu ma bucur ca am avut dreptate.

Asa ii spun si acum. Daca il aduce pe Ongenda langa Morutan treaba din fata o sa ii mearga perfect. Cei doi fotbalisti se vor completa unul pe altul. Ongenda este jucatorul care ii trebuie lui Gigi la echipa. Eu ii transmit sa se gandeasca bine la propunerea mea. Nu va regreta deloc un astfel de transfer. Eu sunt convins si acum ca Gigi Becali a vorbit atunci doar la misto de Ongenda. in sinea lui el este constient ca acest fotbalist este unul foarte valoros.

Jocul de la Steaua i se potriveste perfect lui Ongenda. Steaua are un joc foarte bun in regim de viteza, iar Oli si Ongenda vor face prapad. Cheia este cum la Gigi Becali, iar eu il sfatuiesc sa nu mai tuseasca atunci cand vorbim de Ongenda, stie el la ce ma refer" a spus Valeriu Iftime pentru Fanatik.