EXCLUSIV | Mediasul a raspuns ofertei lui Becali pentru Olaru: "Asta mi-au zis! Iar eu le-am spus sa fie sanatosi"

Gaz Metan Medias a refuzat oferta lui Becali pentru Darius Olaru, de 350.000 euro plus 10% dintr-un viitor transfer.

Gigi Becali a trimis o oferta de 350.000 euro plus 10% dintr-un viitor transfer pentru tanarul Darius Olaru, de la Gaz Metan. Patronul FCSB spune ca a fost refuzat, mediesenii transmitandu-i ca "vand doar in strainatate".

Becali a mai spus ca voia sa-l dea si pe Daniel Benzar imprumut la Medias, dar si ca ar fi vrut sa-l foloseasca pe Olaru pe postul de mijlocas central, pentru ca "FCSB are nevoie de un Verratti".

"Nu cred eu ca il intereseaza pe Dybala ce a zis Becali, dar nu-i frumos din partea mea.

Eu l-am numit piticanie nu pentru ca e pitic. Am vorbit si eu intr-o parabola, ca sa arat ca la 19 ani Morutan e mai mare, chiar daca e mai mic de inaltime. Asa sunt unii fotbalisti. Chiar daca sunt mici, ei par mari!

Pentru Darius Olaru am facut ieri oferta de 350.000 euro si 10% procent, plus Benzar ala mic imprumut. Plus le-am zis ca il las pe Olaru pana la iarna acolo.

Benzar eu cred ca e mai bun pe acel post. Eu vreau sa-l folosesc pe Olaru pe alt post.

Mi-au zis ca ei vand numai in strainatate si le-am zis sa fie sanatosi, sa-i ajute Dumnezeu. Daca incearca sa scoata mai multi bani de la mine, sa mi-l dea intai imprumut, sa vad daca poate baiatul sa faca fata.



Eu vreau un mijlocas central, de asta il vrea pe Olaru. Am nevoie de un mijlocas central, ala e postul pe care vreau eu un Verratti! Vreau unul care deposedeaza, care urca, care da si la poarta.

L-am incercat pe Morutan acolo, dar nu poate.

Pentru Fortes nu am vorbit, ca nu ma intereseaza. I-am facut lui Gnohere 25.000 de euro pe luna salariu, nu mai am nevoie de atacant. El mai avea oricum un an si 8 luni de contract, dar i-am mai pus un an, pentru ca el mai creste si pot sa mai iau bani pe el", a spus Gigi Becali la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X.