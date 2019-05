209 sticle de bere, 232 shoturi si 5 sticle de Prosecco! Lampard a platit nota dupa calificarea in finala Play Off-ului pentru Premier League, dar se roaga ca jucatorii sai sa mai fie apti :)

Jucatorii lui Derby County au dat o mega petrecere dupa ce s-au calificat in finala Play Off-ului pentru promovarea in Premier League. Ei mai au, insa, un meci deosebit de greu de disputat pentru a ajunge in prima liga.

Derby County a castigat semifinala cu Leeds din Play Off-ul pentru promovarea din Championship in Premier League si va juca finala de pe Wembley impotriva lui Aston Villa. Cei de la Leeds au pornit petrecerea inca de pe acum. Dupa meciul cu Leeds, incheiat 4-2 pe Elland Road din Leeds, ei au petrecut intr-un bar.

Potrivit presei britanice, Frank Lampard, antrenorul lui Derby, a facut cinste.

209 sticle de bere, un total de 232 de shoturi si 5 sticle de Prosecco s-au consumat. 2.800 de lire a platit Lampard!

???? 5 Bottles Of Prosecco

???? 209 Beers

???? 75 Jägers

???? 54 Sambuca Shots

???? 38 Tequila Shots

???? 65 Shots Of Grey Goose

Frank Lampard treated his players and staff to a big drinking session after their win! ???? https://t.co/K48Zc4xOJP