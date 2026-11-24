Claudiu Petrila (26 de ani) a avut o contribuție importantă la succesul echipei sale de la Sfântu Gheorghe. Winger-ul a oferit pasa decisivă la golul înscris de Alex Dobre după numai 42 de secunde și a marcat, la rândul său, în repriza secundă.

Panduru a remarcat în special pasa cu exteriorul trimisă de rapidist către Filip Stojilkovic, în minutul 64. Fostul internațional consideră că Petrila trebuie să păstreze acest nivel în mai multe meciuri consecutive pentru a obține convocarea.

„Să faci cinci meciuri la rând așa și nu are cum să nu te cheme”

„Ăsta este jucătorul care ar putea să meargă la echipa națională. Să facă cinci meciuri la rând în campionatul nostru exact cum l-a făcut pe ăsta. Atunci bați la ușa naționalei. Dacă tu acum faci un meci bun, mâine nu te mai vede lumea, poimâine iar nu joci și apoi iar mai faci ceva, nu ai cum să ajungi la echipa națională. Să faci cinci meciuri la rând așa și nu are cum să nu te cheme selecționerul!”, a spus Panduru la Prima Sport.

Petrila are deja două selecții la prima reprezentativă. A debutat în noiembrie 2022, într-un amical cu Slovenia, sub comanda lui Edi Iordănescu, iar a doua apariție a bifat-o în partida cu San Marino din preliminariile Cupei Mondiale, în noiembrie 2025, când a jucat 15 minute.

Ultima convocare a venit în martie 2026, pentru amicalul cu Slovacia, însă rapidistul a fost doar rezervă. Cotat la 2,3 milioane de euro, Petrila a adunat 11 meciuri în acest sezon, cu două goluri și o pasă decisivă.