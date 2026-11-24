„El se zbate, încearcă să scape, nu e o lovitură cu cotul. Era mult roșul. Era și arbitrul de rezervă acolo. Aaa, despre nervi, asta e altceva. Nu are voie. Este frustrat, nu-i iese jocul, e și căpitanul echipei, își dorește mult, are responsabilitate mare. Deși ar trebui să se calmeze și să joace pentru echipă. Este el și ceilalți 10 pe teren” , a spus Gabi Balint, potrivit Digi Sport.

Deși Gigi Becali (68 de ani) și Laurențiu Reghecampf (51 de ani) i-au luat apărarea jucătorului plătit cu un milion de euro pe sezon (cu tot cu bonusuri), Gabi Balint consideră că atacantul trebuie să-și schimbe atitudinea.

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„Face de multe ori efort de pomană”

Balint a subliniat că apreciază calitățile lui Drăguș, dar a atras atenția asupra perioadelor lungi de accidentări și a lipsei de goluri după evoluțiile bune din Turcia. Balint a transmis că fotbalistul nu poate trăi din amintiri și că trebuie să renunțe la individualism pentru a reuși să-și relanseze cariera.

Cele 21 de mingi pierdute de atacantul celor de la FCSB în duelul cu FC Argeș l-au surprins pe Balint: „E enorm pentru un atacant. Un atacant are cele mai puține mingi într-un meci, deci dacă a pierdut 21 este enorm. E dificil, mi-aș dori să revină. Din păcate, mai are dureri, mai apar probleme. Coboară mult, face de multe ori efort de pomană, își irosește forțele, nu ajunge în careu”.

În final, fostul atacant a indicat și poziția în care consideră că Drăguș ar putea da un randament superior. „El trebuie să joace doar între liniile verticale ale careului, dacă e atacant. Dacă e folosit în bandă, este altceva. Cred că el dă randament mai bun dacă e folosit în bandă, pe stânga”, a mai zis Balint.