FCSB are o singură victorie după primele nouă etape și este pe locul 11, la 16 puncte distanță de lider. Cu toate acestea, Basarab Panduru le dă încredere fanilor campioanei României.



Fostul mare internațional este convins că FCSB poate reintra serios în cărți pentru locurile fruntașe dacă va câștiga următoarele trei etape din Superligă. Pentru echipa lui Gigi Becali urmează un meci dificil, în deplasare, cu FC Botoșani.



Basarab Panduru: ”Dacă FCSB câștigă următoarele trei meciuri, discutăm altfel”



„Eu spun sincer, aștept următoarele 3 etape! Dacă FCSB le câștigă cred că discutăm altfel. În alea 3, ultimul e cu Craiova. Dacă le câștigă pe toate 3, vreau atunci să discutăm pentru că s-ar putea să fie altceva.



Adică să faci 9 puncte și să bați și Craiova, mi se pare că e altceva. Dacă termină pe locul 7 și bate locul 8 și după locul 3 tot în Europa mergi.



Cupa ți se pare că e ușoară, dar joci două deplasări și se trage la sorți cu echipa din sferturi. În perioada asta ai și meciurile de Cupă, când tu de fapt crezi că te odihnești”, a spus Basarab Panduru, la Prima Sport.



MM ignoră criticile: "Să fie alături de noi și acum"



Oficialul roș-albastru a publicat un text pe contul său de Facebook în care anunță că a decis să nu mai bage în seamă comentariile negative și atacurile la persoană, considerându-le o pierdere de timp.



"Cei care-mi dau tag să știe că pierd vremea. Nu citesc. Bănuiesc că motivul este să ne (mă) certe / jignească / ironizeze / ceară demisii", a scris Mihai Stoica. Acesta a făcut apoi un apel la susținere din partea celor pe care îi consideră adevărați suporteri. "Cine se pretinde a fi suporter ar trebui totuși să fie alături de noi și acum, când traversăm o perioadă foarte dificilă, nu doar când suntem pe val. Cam asta este definiția acestui termen", a adăugat el.



Reacția lui Mihai Stoica vine în contextul în care campioana en-titre a bifat un nou pas greșit în Superliga. Duminică seară, FCSB a obținut doar un punct la Miercurea Ciuc, scor 1-1, cu FK Csikszereda.



Programul etapei a 10-a din Superligă: