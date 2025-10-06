Fostul internațional Basarab Panduru a analizat performanța moldovenilor și l-a indicat pe principalul artizan al acestei surprize uriașe.



Într-un meci care a marcat borna 250 pentru antrenorul Leo Grozavu pe prima scenă a fotbalului românesc, FC Botoșani a reușit să obțină o victorie crucială în fața celor de la UTA Arad. Partida a început perfect pentru gazde, care au deschis scorul încă din minutul 3, printr-un penalty transformat de Zoran Mitrov. Arădenii au replicat rapid, iar Valentin Costache a restabilit egalitatea în minutul 11.



Golul victoriei și al saltului pe primul loc a venit în minutul 73 și a purtat semnătura lui Sebastian Mailat. Acesta a expediat un șut puternic de la aproximativ 30 de metri, la care portarul oaspeților, Dejan Iliev, a comis o gafă și a scăpat mingea în poartă.



"Are lot bun, intră cinci și nu se vede"



Basarab Panduru s-a declarat impresionat de parcursul formației din Moldova și a subliniat rolul decisiv pe care îl are antrenorul Leo Grozavu.



"E o mare surpriză, se gândea cineva la asta? Nu se gândeau ei, nu se gândea nimeni! Botoșani are o singură înfrângere în acest sezon și vine după patru victorii consecutive. E o mare victorie", a punctat Panduru, adăugând: "E meritul lui, are ani mulți în spate, multă experiență. Se vede și că are un lot bun. La Botoșani intră cinci jucători de pe bancă și nu este o mare diferență față de primul 11".



În urma acestui succes, FC Botoșani a ajuns la o serie incredibilă de opt etape consecutive fără înfrângere, în care a înregistrat șase victorii și două remize. De cealaltă parte, UTA Arad traversează o perioadă dificilă, ajungând la șapte meciuri la rând fără victorie.

