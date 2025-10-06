La finalul meciului, Valentin Costache s-a arătat extrem de dezamăgit de rezultatul înregistrat pe tabelă și a lansat un atac dur la adresa coechipierilor săi.



"Bună seara! Un meci de luptă, mingi lungi, plictisitor. Eu zic că ocaziile mari noi le-am avut. M-am uitat la prima fază, nu m-am uitat, dar mi-a zis cineva acum, comentatorii au zis că n-a fost penalty. Nu știu... Măcar te duci să verifici, să te uiți, nu știu. E frustrant și pentru noi. Alergi pe... te lupți, te bați. OK, e greu, dar măcar du-te și uită-te, nu știu. Dă-ne și nouă faulturi, dă-ne cum le-ai dat lor. Eu am fost tot... tot meciul era numai cu mâna pe mine. Eu cum făceam ceva, gata.

Supărare mare la arădeni



Ce să ne lipsească? Am ratat două ocazii mari, singur cu portarul, și ei au dat de la 30 de metri, i-a sărit lui Dean și gol. Ce să lipsească? Calitatea. Când nu dai gol și ei îți dau gol, înseamnă că nu vrei nimic de la viață, nu ești pregătit pentru fotbal.



De ce e subțire? (n.r. - banca de rezerve) Păi și? (n.r. - ce dacă sunt juniori) N-are nicio treabă. Ei sunt cu noi, ne ajută, cresc. Asta e de când am venit aici la UTA. Sunt pregătiți oricând să joace și nu avem scuze acuma că am avut banca de rezerve sau nu știu ce.



Nu știu, sunt foarte supărat, foarte, foarte supărat. Și tot zicem că de la meci la meci, de la meci la meci, dar când ratezi două ocazii mari cu portarul... e foarte greu", a spus Costache la finalul meciului.



FC Botoşani e neînvinsă de opt etape, în care are şase victorii şi două egaluri. UTA a ajuns la şapte partide consecutive fără victorie, cinci egaluri şi două eşecuri.

