Siyabonga Ngezana (28 de ani) a fost „luat la șuturi“, în acest sezon, de colegii și oficialii de la FCSB, dar și de analiștii din studiourile TV din cauza prestațiilor slabe.

Chiar și așa însă, stoperul de culoare și-a păstrat locul în lotul Africii de Sud. Selecționerul Hugo Broos (73 de ani), nu numai că l-a convocat pentru Cupa Africii pe Națiuni (AFCON 2025), dar l-a și titularizat, în toate cele trei partide din grupa B:

*2-1 cu Angola

*0-1 cu Egipt

*3-2 cu Zimbabwe

Iar Ngezana a avut prestații solide. Chiar și așa, starul FCSB-ului ocupă locul 1 cu naționala țării sale într-un clasament nedorit, realizat după terminarea partidelor din faza grupelor.

Concret, Ngezana a fost pe teren, în meciul care a stabilit recordul negativ de asistență, la această ediție din AFCON 2025. Confruntarea Africa de Sud – Angola (2-1) s-a jucat pe 22 decembrie, pe Marrakesh Stadium, o arenă cu o capacitate de peste 45,000 de locuri, pe care s-au aflat… 4,013 spectatori! Rar i s-a întâmplat lui Ngezana să joace în fața unei asistențe atât de reduse, cu FCSB, în România.

Vestea bună pentru Ngezana e că îl așteaptă un meci tare, în optimi. Sport.ro a arătat aici că AFCON 2025 programează un derby Dinamo – FCSB, în prima fază eliminatorie a competiției.

