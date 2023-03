„Roș-albaștrii” au pierdut, astfel, șansa de a înregistra trei puncte importante în lupta la titlu, mai ales că Farul Constanța și Rapid București se încurcaseră în runda cu numărul 29 din Superligă.

Basarab Panduru e dur: motivul pentru care Gigi Becali îl tot schimbă pe Malcom Edjouma

Fost internațional român, Basarab Panduru a vorbit despre Malcom Edjouma și a evidențiat motivul pentru care Gigi Becali, patronul FCSB-ului, îl tot schimbă pe stoperul francez.

Edjouma nu a bifat mai mult de 45 de minute în ultimele trei meciuri din campionat pe care le-a disputat în echipamentul „roș-albaștrilor” (2-1 vs FC Argeș, 4-1 vs Petrolul Ploiești, 1-3 vs UTA Arad).

„Dar el nu are problemă cu Edjouma, el are problemă cu ce bani poţi să aduci. Iar Edjouma nu poate să aducă mai mult de 1-2 milioane. Se duce, se învârte, dă un gol - se duce la 1,5-2 milioane, nu joacă - iar un milion. Te învârţi pe aici. Banii mulţi sunt, probabil - aşa cred ei - sunt la Coman şi la Tavi Popescu”, a spus Basarab Panduru, potrivit Orange Sport.

Ce a spus Iftime despre schimbarea lui Edjouma

Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, a vorbit în exclusivitate pentru Sport.ro despre Malcom Edjouma, fotbalistul schimbat la pauză în eșecul FCSB-ului. Afaceristul l-a vândut pe închizătorul francez în februarie 2022 la „roș-albaștri”, pentru 330.000 euro.

„Am rămas surprins de rezultat. Știam că la pauză era 1-1 și în repriza a doua m-am uitat la un film. Nu am vrut să mai văd meciul. Faptul că l-a schimbat pe Edjouma, e treaba celor de la FCSB! E jucătorul lunii... Scos la pauză, acum nu știu. Nu știu ce se întâmplă acolo.

(n.r. se întoarce Edjouma la Botoșani?) Nu cred niciodată! Nu va mai ajunge la Botoșani niciodată. Jucătorii ăștia s-au învățat cu bani mulți. Pot reveni la Botoșani doar dacă vor avea vreo sincopă foarte complicată acolo la ei. Edjouma va fi un jucător care va pleca din România”, a spus Iftime.

UTA Arad - FCSB 3-1

Gazdele au început perfect meciul de pe „Francisc von Neuman”. UTA a înscris grație autogolului marcat de Joonas Tamm din minutul 14, dar bucuria nu a durat prea mult: Florinel Coman a restabilit egalitatea patru minute mai târziu.

În partea secundă, arădenii au reușit să câștige partide. Mai întâi, Virgiliu Postolachi și-a readus echipa în avantaj în minutul 64, iar Desley Ubbink a închis tabela la 3-1, în minutul 78, și UTA a obținut toate cele trei puncte din confruntarea cu FCSB.