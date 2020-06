"Astra a invins FCSB, dar si prejudecatile." Mihai Mironica dupa meciul nebun de la Giurgiu, dat ca si rezolvat inaintea fluierului de start

Dupa cel mai frumos meci din acest campionat, CFR Cluj - U Craiova, a venit cel mai nebun meci al acestei editii, acest Astra - FCSB.

Nu numai revenirea a la Liverpool a Astrei aduce acest titlu de “cel mai nebun meci”, dar si faptul ca a fost demolata convingerea larg raspandita ca aceasta partida este un blat din cauza faptului ca FCSB a imprumutat-o pe Astra, o formatie care oricum nu poate participa in cupele europene pentru ca nu a obtinut licenta. Inclusiv pe parcursul meciului s-a sugerat si la tv ca este vorba de un blat in favoarea oaspetilor, doar ca s-a demonstrat ca a fost pana la urma o partida remarcabila, mai ales prin comparatie cu ce a fost la FC Botosani - CFR Cluj, comedia acestui play-off.

Denis Alibec s-a intors intr-o forma de gratie. Da un gol cu capul, o premiera pentru el, il gaureste pe Vlad la golul victoriei, si-a depasit adversari, a alergat bine, a pasat inteligent si il trage de maneca pe selectionerul Radoi. E adevarat ca golul victoriei a fost inscris de Alibec dintr-o pozitie discutabila, posibil ofsaid, cam la fel cu cea din care marca Mihaila cu o zi inainte pentru Craiova.

FCSB s-a specializat in meciuri in care pierde dupa ce joaca frumos. Asa i s-a intamplat la Cluj, asa s-a petrecut si acum, la Giurgiu. Man si Popescu au marcat doua goluri minunate, iar FCSB a mai scos un portar advers in evidenta, acum pe Lazar, dupa ce i-a facut la Cluj un frumos film de prezentare lui Arlauskis. FCSB a fost insa foarte expusa cu o linie de mijloc cu Vina, Olaru si Morutan si cred ca lucrul acesta a costat-o foarte mult. Ramasi expusi, aparatorii de la FCSB au clacat, cu Miron in postura de veriga slaba.

Schimbarea de la pauza, care este apanajul lui Becali la FCSB, arata parca inca o data ca Adrian Petre este condamnat la o posibila expulzare din echipa inca din aceasta vara. In jocul lui Petre se simte un progres, dar exigenta pentru un varf la aceasta echipa este mult mai mare. Este adevarat ca, odata cu intrarea lui Cristi Dumitru si trecerea lui Tanase in centrul atacului, echipa nu a inregistrat o imbunatatire, iar singura concluzie este ca Becali are de cautat un varf in aceasta vara, ca doar el este scouterul sef la FCSB.

A fost inca un meci in care Radunovic, cu centrari bune la doua goluri, a demonstrat ca este unul dintre cei mai buni fundasi stanga din Liga 1. Dima creste tot mai mult in incredere in centrul apararii Astrei, iar Lazar este deja un pilon al echipei lui Bogdan Andone. Daca Astra n-ar avea insa si un patron care, din cand in cand, isi faulteaza propria creatie...

FCSB implineste 5 ani fara titlu. S-a mai vazut, trecusera 7 ani pana cand echipa a devenit din nou campioana cand a venit Reghecampf. Cred ca se va intampla ca in faimoasa zicere a lui Rednic, cel care spunea ca Dinamo nu va mai fi campioana pana nu va reveni el in Stefan cel Mare. Asa si cu FCSB, pana nu va reveni Reghecampf, cred ca FCSB nu se va mai intersecta cu titlul.