Campioana a învins-o pe Farul Constanța, ocupanta locului șase, și s-a apropiat la doar două puncte de zona play-off-ului. FCSB are în față un duel dificil, cu rivala Dinamo, în timp ce Farul se va deplasa pe terenul ultimei clasate Metaloglobus.



După victoria de la Constanța, cu Farul, Gigi Becali s-a arătat optimist și a spus că, în cazul în care FCSB va reuși să intre în play-off, echipa sa se va lupta cu șanse reale pentru câștigarea campionatului.



Bănel Nicoliță are încredere în Gigi Becali



Bănel Nicoliță (40 de ani) are încredere în fostul său patron și crede într-o revenire spectaculoasă a FCSB-ului în zona locurilor fruntașe din Superligă.



”FCSB nu trece prin cea mai bună perioadă, are momente și momente de joc, dar eu am încredere în FCSB pentru că în momentele grele ei se adună și joacă altceva.



(n.r. - despre declarațiile lui Gigi Becali) Eu cred în nebunia dânsului și știu ce are el în cap”, a spus Bănel Nicoliță, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

După 18 runde, diferența dintre FCSB și liderul Rapid este de 14 puncte, cu 12 etape înainte de finalul sezonului regulat. Cele două se vor întâlni și în meciul direct, chiar în ultima etapă din 2025.



Farul - FCSB 1-2. Trei puncte mari pentru campioana României



Roș-albaștrii s-au deplasat în Dobrogea pentru confruntarea cu echipa pregătită de Ianis Zicu în etapa cu numărul 18 din sezonul regulat al Superligii României.



La capătul celor 90 de minute, campioana a înregistrat toate cele trei puncte, după ce Adrian Șut și David Miculescu au punctat pentru FCSB, în timp ce Ionuț Larie a făcut-o pentru Farul.

