Baluta s-a dus la patronul Rotaru dupa ce a intrat in conflict cu Mangia! Ce s-a intamplat imediat dupa discutia avuta

Baluta a fost amendat si trimis sa se antreneze de unul singur dupa ce i-a reprosat lui Mangia ca l-a tinut pe banca la derbyul cu Steaua.

Alex Baluta a avut o iesire asemanatoare cu cea a lui Budescu dupa meciul direct dintre Steaua si Craiova, incheiat 2-0. Vedeta oltenilor i-a reprosat lui Mangia ca l-a tinut pe banca, desi "se pregatise toata saptamana".

Mangia s-a suparat si i-a raspuns imediat jucatorului sau: "El trebuie sa joace, nu sa vorbeasca".

Ulterior, Craiova l-a amendat pe Baluta si l-a trimis sa se antreneze separat de restul lotului.

Astazi, ProSport scrie ca Baluta s-a intalnit cu patronul lui CSU Craiova, Mihai Rotaru. Fotbalistul si-a turnat cenusa in cap.

"Mi-am cerut scuze in fata vestiarului, stiu ca am gresit, a fost un exces de zel din partea mea. Stiti cum e, un meci cu Steaua e trait la o alta intensitate, dar respect decizia antrenorului. In acele momente, asa am simtit, dar la rece mi-am dat seama ca am reactionat impulsiv si nu am facut bine", i-a spus Baluta lui Rotaru, potrivit ProSport.

De cealalta parte, Rotaru i-a transmis lui Baluta sa continue sa se antreneze si sa respecte deciziile lui Mangia.

"Trebuie sa-ti vezi de treaba ta si sa respecti decizia staff-ului tehnic. Nu este frumos ce ai facut, un fotbalist nu are voi sa reactioneze cum ai facut tu", i-a spus Rotaru.