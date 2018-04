S-a aflat lista COMPLETA de salarii pentru staff-ul nationalei! Cati bani iau Contra si secunzii sai

Cosmin Contra are un salariu cu 160 000 de euro mai mic decat al lui Christoph Daum, insa cu mult peste media contractelor din Liga 1!

Contra ia 390 000 de euro pe an ca selectioner, scrie Gazeta Sporturilor. Preparatorul fizic Javi Reyes primeste 200 000 de euro, in timp ce secunzii Mihalcea si Gane iau cate 90 000 de euro fiecare. Cel mai prost platit membru al staff-ului e antrenorul cu portarii Leontin Toader, care primeste doar 22 000 de euro. Toader are un contract part time cu FRF si lucreaza pentru Federatie doar la actiunile nationalei.