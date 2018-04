Salt important pentru nationala Romaniei in clasamentul FIFA! Ce loc ocupa echipa lui Contra dupa victoriile cu Israel si Suedia

Romania este mai bine clasata decat adversarele din Nations League.

Nationala Romaniei a urcat patru locuri fata de luna martie si se afla pe pozitia a 32-a in clasamentul Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA). Progresul tricolorilor survine dupa cele doua victorii obtinute in meciurile amicale de luna trecuta, 2-1 cu Israelul in deplasare si 1-0 cu Suedia la Craiova.

Cea mai buna clasare a tricolorilor in 2017 a fost in ianuarie, pe locul 39, iar cea mai slaba in aprilie si mai, cand Romania a ocupat locul 47. Romania a inceput anul 2018 pe locul 40, in februarie a urcat pe 36, iar acum a reusit un nou salt.

Serbia, echipa calificata la Cupa Mondiala 2018 si viitoare adversara a Romaniei in Liga Natiunilor, a coborat o pozitie si se afla pe 35, Muntenegru, prima adversara a tricolorilor in Liga Natiunilor a urcat trei locuri si se afla pe 43, iar Lituania, cealalta componenta a grupei, a reusit un salt de 14 locuri, pana pe 133.

Turcia, nationala antrenata de romanul Mircea Lucescu, a urcat o treapta fata de luna trecuta si se afla pe 37.

Germania, campioana mondiala en titre, se mentine in fruntea ierarhiei, urmata de Brazilia, in timp ce pe pozitia a treia a urcat Belgia (+2). Campioana europeana Portugalia a coborat un loc si e acum pe 4, in timp ce vicecampioana mondiala Argentina, surclasata de Spania cu 6-1 in meci amical, a coborat o pozitie si este pe 5.

Nationala Italiei a cazut pe cea mai proasta pozitie din istoria tarii, locul 20, dupa ratarea calificarii la Mondial. Italia ocupase locul 17 in 2 randuri in trecut.

Urmatorul clasament va fi publicat pe 17 mai.

Clasamentul FIFA (aprilie)

1 (1). Germania 1.533 puncte

2 (2). Brazilia 1.384

3 (5). Belgia 1.346

4 (3). Portugalia 1.306

5 (4). Argentina 1.254

6 (8). Elvetia 1.179

7 (9). Franta 1.166

8 (6). Spania 1.162

9 (10). Chile 1.146

10 (6). Polonia 1.118

11 (11). Peru 1.106

12 (12). Danemarca 1.054

13 (16). Anglia 1.040

14 (23). Tunisia 1.012

15 (17). Mexic 1.008

16 (13). Columbia 989

17 (22). Uruguay 976

18 (15). Croatia 975

19 (21). Olanda 969

20 (14). Italia 947

21 (20). tara Galilor 931

22 (18). Islanda 930

23 (19). Suedia 889

24 (25). SUA 880

25 (26). Costa Rica 858

26 (28). Austria 841

27 (24). Irlanda de Nord 837

28 (27). Senegal 825

29 (29). Slovacia 786

30 (35). Ucraina 777

31 (31). Irlanda 776

32 (36). Romania 737

.................................

35 (34). Serbia 732

37 (38). Turcia 714

43 (46). Muntenegru 671

133 (147). Lituania 229

Sursa: Agerpres