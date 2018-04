Record MONDIAL la Steaua - Rapid! Un club URIAS din Europa, dat JOS dupa SUPER derby-ul de la Bucuresti

Fanii care merg la CSA Steaua - Rapid pot duce derby-ul in istoria fotbalului mondial!

Scotienii de la Rangers se tem ca recordul pe care l-au stabilit acum 6 ani va pica sambata! In august 2012, Rangers avea 49 118 suporteri pe Ibrox la meciul cu East Stirling, record absolut in ligile inferioare europene. La Steaua - Rapid sunt asteptati 50 000 de oameni, anunta organizatorii.



Recordul precedent, 37 774 de fani pe stadion, fusese stabilit in 1961 la un meci intre Crystal Palace si Millwall, atunci in liga a 4-a engleza.

"Fosta castigatoare a Ligii Campionilor, Steaua a fost distrusa de razboaie interne si lupte in instanta. In timp ce un club care se numeste FCSB joaca in prima liga, CSA Steaua s-a reinventat in liga a 4-a si a luat cu ea si suporterii", scroe The Scottish Sun.

Pana astazi, s-au dat aproape 30 000 de bilete la Steaua - Rapid.