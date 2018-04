VIDEO! Marius Sumudica, mesaj printre lacrimi pentru fanii Rapidului inaintea meciului cu CSA Steaua: "Sa urlati cat puteti sa va aud si eu!"

Antrenorul celor de la Kaysersispor a trimis un mesaj emotionant inaintea de meciul dintre CSA Steaua si Academia Rapid.

Bucurati-va de fotbal! Sporting - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X!

Derby-ul din liga a IV-a dintre CSA Steaua si Academia Rapid va avea loc sambata pe National Arena. Partida este una extrem de importanta in lupta pentru promovare iar Marius Sumudica a transmis un mesaj catre fanii giulesteni.

"Rapid sunteti doar voi! Cu totii stiti ce este in sufletul meu si ce este sufletul meu. Stiti ca doar strigatele voastre de lupta ma fac sa plang sau sa trag de mine. In alte parti daca muncesc, doar in Giulesti pot sa respir, cu voi.

S-au schimbat multe si se vor mai schimba, dar un singur lucru va ramane: voi, nebunii, fanaticii. Rapid inseamna doar voi. Restul e trecator si nu conteaza. Va rog sa urlati sambata cat puteti, sa simt ca renastem. Vreau sa aud si eu pana aici pana unde sunt, sa mi se faca iar pielea de gaina si sa strig cu voi ca si cand as fi acolo: Forza Rapid" a fost mesajul lui Marius Sumudica pentru fanii Rapidului.