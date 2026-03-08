Rapid și Universitatea Craiova s-au anihilat reciproc, în ultimul mare meci din sezonul regulat.

În Giulești, prima repriză s-a cam jucat degeaba, însă partea a doua a fost plină de evenimente, după cum Sport.ro a arătat aici. Din păcate, nu toate au fost plăcute!

După această remiză incendiară, Tudor Băluță (26 de ani) s-a arătat dezamăgit de rezultat. Declarația sa, vizavi de cum s-a jucat, va face valuri, în tabăra Rapidului, în mod cert.

„Am dominat meciul. Am primit un gol aiurea! N-aș zice că e un rezultat corect. Am fi meritat victoria. Așa am simțit eu din teren. Am făcut un meci bun. Am arătat că avem un lot valoros și numeros. Play-off-ul e cea mai frumoasă parte a campionatului. Sunt echipe bune, în formă. Toți vor juca la victorie. Cât timp noi ne facem jocul nostru… Nu ne facem calcule, nu gândim la ce e departe. Trebuie să ne pregătim pentru fiecare meci în parte“, a spus mijlocașul defensiv al oltenilor.