"Bai, Adi! Bai, Popica, tata!" Discutia avuta de Gigi Becali cu "Motoreta": "Eu te iau, dar trebuie sa te bati cu ei!"

Gigi Becali sustine ca nu a existat niciun conflict si nicio discutie in contradictoriu intre el si Adi Popa.

Finantatorul FCSB a declarat ca a discutat personal cu Adi Popa si i-a transmis ca va juca la FCSB daca va reusi sa se impuna in fata lui Man sau Morutan.

Becali a precizat ca nu este dispus sa riste sa sacrifice lupta pentru titlu doar pentru a-l folosi pe Popa titular daca acesta nu demonstreaza la antrenamente ca merita sa joace.

"Am vorbit cu Adi Popa. I-am spus ca suntem prieteni, am castigat multe alaturi de el, l-am transferat, am castigat si bani. Eu il iubesc pe Adi Popa, dar e la dispozitia antrenorului. Cand vine vorba de disciplina, antrenorul decide. Daca antrenorul nu impune disciplina, nu are ce sa caute la mine. 'Bai, Adi, bai, Popica, tata! Eu te iau, dar trebuie sa te bati cu Man, Morutan, Salomao si Moutinho!' Daca tu meriti sa joci in locul lui Man, vei juca. Ma intereseaza campionatul", a declarat Gigi Becali la ProX.