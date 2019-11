Transferul URIAS pregatit de Becali in iarna: "Il chem la Palat si il intreb: 'Vrei?' Nu, pa!" Super jucatorul tintit de FCSB

Astra a castigat meciul cu FCSB, scor 3-1, iar echipa lui Becali a cazut pe ultimul loc din play-off.

Gigi Becali nu considera meciul cu Astra ca fiind o revansa chiar daca trei jucatori si antrenorul giurgiuvenilor au trecut pe la echipa sa.

Becali nu renunta la ideea de a-l transfera pe Budescu in iarna si nu renunta nici la planul sau de a-l transforma pe "magicianul" Astrei intr-un varf autentic.

"Ce revansa? Lui Alibec i-am facut toate mendrele, toate poftele. Budescu mi-a zis ca se duce la Astra sa se pregateasca si in iarna cand e pregatit vine la mine. Pe Bogdan Andone l-am luat secund, l-am facut principal, i-am facut nume, l-a luat Astra. Alibec e un super om, dar la mine nu merg mendrele astea. La mine trebuie disciplina. N-am nevoie de decar. Il am pe Tanase. Daca nu alergi 12 km, nu joci la Becali. Asa vad eu fotbalul, asa vreau eu fotbalul. Nu ma intereseaza pasele lui Budescu. A prins pasele alea pentru ca nu am avut fundasi centrali. Cristea, mortaciune. Pai dadea el pasele alea pe culoar daca aveam fundasi centrali. Il chem pe Budescu la Palat si il intreb: 'Vrei sa joci atacant?' Daca nu vrei, pa", a declarat Gigi Becali la ProX.