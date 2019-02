A dat Rednic marea lovitura? Noua vedeta a lui Dinamo a crescut cu Varane, Kondogbia si Thorgan Hazard

Mijlocasul dinamovist s-a format in prestigioasa academie a lui RC Lens.

Rachid Ait-Atmane s-a nascut din parinti algerieni in Bobigny, o localitate situata la 10 km nord-est de centrul Parisului, in departamentul Seine-Saint-Denis. La varsta de 10 ani, mijlocasul a fost selectionat sa mearga la Le Centre Technique et Sportif de La Gaillette, centrul de formare al clubului Racing Club de Lens. Aici, Rachid a fost coleg de generatie ’93 cu Raphael Varane (campion mondial cu Franta, castigator a 4 Ligii ale Campionilor, 3 Supercupe ale Europei, 3 FIFA Club World Cup, 2 titluri de campion al Spaniei cu Real Madrid), cu Geoffrey Kondogbia (jucator la FC Sevilla, AS Monaco, Inter Milano si Valencia / castigator de Europa League si al Campionatului Mondial U20 / meciuri pentru nationalele Frantei si Republicii Centrafricane), Thorgan Hazard (jucator la Chelsea, Zulte Waregem si Borussia Monchengladbach / international belgian / fratele lui Eden Hazard), Arthur Masuaku (jucator la Valenciennes, Olympiacos si West Ham / international congolez / dublu campion in Grecia) sau Jeremie Bela (jucator la Lens, Dijon si Albacete).



Un jucator inalt, tehnic si elegant, Rachid nu a putut insa sa faca pasul catre echipa mare a lui Lens, asa ca s-a transferat in Spania, la Sporting Gijon, unde a evoluat pentru echipa secunda, a fost chemat la echipa de seniori de Abelardo, a reusit promovarea si a evoluat 26 de meciuri in La Liga, inainte sa intre in atentia lui Real Madrid, pentru un transfer la echipa secunda. Cum mutarea nu s-a realizat, Rachid si-a pierdut motivatia, iar evolutiile sale au inceput sa oscileze, fiind imprumutat la Tenerife (2017), in Segunda Division, si la Waasland-Beveren (2018), in prima liga belgiana. Contractul sau a expirat dupa 4 ani, clubul avea postul acoperit, iar el a ramas liber de contract si a ales sa vina la Dinamo din postura de jucator liber de contract, pentru a-si relansa cariera. Rachid a renuntat si la colaborarea cu agentia spaniola de impresariat You First Sports, care il are sub contract si pe Florin Andone, alegand sa fie reprezentat de Luana Rednic.



Interesant e ca, pe langa cariera in fotbal, sportivul a terminat si o scoala profesionala, Ecofih Ecole Hoteliere Grand Paris, care ofera cursuri de calificare in industria ospitalitatii, si a urmat cursurile facultatii de sport din cadrul L'Universite Paris 13.