FCSB vine după remiza cu Universitatea Craiova, scor 1-1, iar vicecampioana României are nevoie de o victorie pentru a reveni la șapte lungimi în spatele liderului Farul Constanța.

Avertismentul lui Mihai Stoica înainte de FC Argeș - FCSB

Totuși, misiunea nu va fi deloc facilă, spune Mihai Stoica. Managerul general de la FCSB avertizează asupra faptului că FCSB a avut întotdeauna meciuri dificile contra lui FC Argeș și se așteaptă ca scenariul să se repete și în această seară.

"Argeșul nu este într-un moment bun, dar noi am avut mereu probleme acolo în ultimele două campionate. Am făcut egal acum doi ani, anul trecut am marcat în ultima fază a meciului prin Dumiter.

În sezonul regulat am pierdut cu 1-0, când a pierdut Andrei Vlad echipa. Nu ne simțim bine pe stadionul ăla", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.

FC Argeș ocupă locul 14 în Liga 1, cu 26 de puncte. Piteștenii au 10 meciuri consecutive fără victorie.

Ultimele 7 dueluri dintre FC Argeș și FCSB