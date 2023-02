FCSB și Universitatea Craiova își dau întâlnire pentru a doua oară în sezonul regulat al campionatului din România. În tur, oltenii au reușit să se impună cu Mirel Rădoi pe banca tehnică cu 2-1. Bogdan Mitrea (minutul 32), Andrea Compagno (minutul 45+6) și autogolul lui Răzvan Oaidă (minutul 66) au definitivat soarta partidei.

FCSB - Universitatea Craiova, LIVE TEXT de la ora 20:00! Reușește vicecampioana să-și ia revanșa?

După 25 de meciuri disputate, echipa dirijată de Mihai Pintilii se află pe locul trei în clasamentul Superligii. În acest sens, FCSB a înregistrat 14 victorii, cinci rezultate de egalitate și șase înfrângeri, strângând 47 de puncte.

De cealaltă parte, formația antrenată de Eugen Neagoe este ocupanta locului cinci cu 44 de puncte din 75 posibile. Astfel, Universitatea Craiova a reușit să obțină 13 victorii, cinci remize și șapte eșecuri în 25 de runde.

Eugen Neagoe, anunț important referitor la transferurile Universității Craiova: „Am discutat cu Rotaru!”

Antrenorul oltenilor, Eugen Neagoe, a vorbit înainte de derby-ul rundei 26 cu formația „roș-albastră”, evidențiind faptul că a discutat cu Mihai Rotaru, finanțatorul Universității Craiova, despre posibile intăriri la trupa din Bănie.

„Cel mai important în momentul acesta este revenirea lui Baiaram. Este ca și cum am aduce un jucător nou. El se antrenează în acest moment cu echipa, dar nu este 100% și nu-l vom forța. Nu ne vom baza pe el la meciul cu FCSB, dar îl vom folosi la următoarele meciuri. Nu știu să vă dau însă o dată exactă.

Am discutat cu domnul Rotaru, patronul clubului, dar și cu cei din conducere. Sigur, dacă vom avea posibilitatea să aducem un jucător valoros, ne vom înțelege, vom hotărî”, a spus Eugen Neagoe, în cadrul conferinței de presă premergătoare meciului FCSB - Universitatea Craiova.

Mihai Pintilii nu va mai sta pe bancă la meciurile FCSB-ului! Reacția lui Leo Strizu la decizia lui Becali

Leo Strizu, antrenorul din acte al vicecampioanei, este convins că Pintilii va continua alături de FCSB, cel puțin până la finalul acestui sezon.

„Atâta timp cât colaborarea cu Pintilii este una bună, nu cred că această decizie va fi luată acum. Poate de la vară se va lua această decizie. Pintilii va sta în continuare pe bancă. Pintilii nu are reacții care să atragă atenția Federației. Cât Pintilii ocupă locul pe care îl are, nu are cineva ce să-i facă”, a spus Strizu, la conferința de presă.

Mihai Pintilii a reușit să o „resusciteze” pe FCSB în acest sezon. Cum o singură înfrângere în Superliga de la venirea sa pe banca tehnică, vicecampioana a urcat până pe trei în clasament și are șanse importante la titlu în acest sezon”, a spus Leo Strizu la conferința de presă dinaintea meciului cu Universiteatea Craiova.