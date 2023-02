Avertisment pentru Gigi Becali în cazul lui Octavian Popescu! Postul pe care nu poate fi folosit tânărul jucător 

Singurul gol al meciului a fost marcat de Malcom Edjouma și a venit după o pasă extrem de bună a lui Octavian Popescu, cel care pare să aibă un start de an mai promițător decât în prima parte a sezonului. Cu toate astea, Gigi Becali a anunțat că ar putea face câteva schimbări în echipă, astfel încât Florinel Coman, care are prestații din ce în ce mai solide, să prindă un loc din nou în „primul 11”.

În acest sens, una dintre schimbări ar fi ca Octavian Popescu să joace inter, poziție care însă nu l-ar avantaja, după cum dezvăluie Daniel Pancu, selecționerul naționalei U20 a României.

Postul pe care Octavian Popescu nu ar putea juca

Fostul fotbalist este de părere că Octavian Popescu nu ar da randament po poziția de inter, asta în contextul în care tânărul jucător nu poate participa la faza defensivă.

„Octavian Popescu nu poate să joace inter, pentru că nu poate fi util din punct de vedere defensiv. Cu o echipă care să le pună probleme, care să aibă posesia cel puțin la fel de mult ca ei, va avea probleme.

Eu întotdeauna când am fost întrebat de Tavi Popescu am spus că locul lui e cât mai aproape de poarta adversă, cu sarcini cât mai puține din punct de vedere defensiv, să aibă distanțe cât mai puține de parcurs când are adversarul mingea, pentru că calitățile lui de bază sunt, pe lângă inventivitate, creativitate, șut de la distanță, pase, are driblingul și are calitatea asta de a scoate ușor oameni din joc, de a intra în aglomerație și de a-i elibera pe ceilalți.

Deci, pe partea ofensivă, da, e poziția aia de inter, dacă intră Florinel Coman în stânga, e o calitate în plus pentru echipă. În momentul în care dau de un adversar care le pune probleme, care îi și domină din când în când, vor avea probleme”, a declarat Daniel Pancu conform ProSport.