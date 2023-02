Antrenorul dorit în trecut de Gigi Becali la FCSB îl susține pe Mihai Pintilii: „Asta e șansa lui!” 

FCSB și-a luat revanșa pentru înfrângerea cu Farul Constanța, 2-3, din runda trecută. În etapa a 24-a, roș-albaștrii s-au întors victorioși de pe terenul CFR-ului, 1-0, grație golului înscris de Malcom Edjouma (26 ani), în minutul 88.

Mihai Pintilii, susținut de Ilie Poenaru în aventura de la FCSB

Succesul de la Cluj l-a făcut pe Mihai Pintilii (38 ani) să fie desemnat de Liga Profesionistă de Fotbal „Antrenorul etapei”, chiar dacă, oficial la FCSB, Leo Strizu (55 ani) este „principal”.

Analizând aceasă situație, Ilie Poenaru (45 ani), care a fost pe lista scurtă a lui Gigi Becali (64 ani) în trecut, a ținut să-i evidențieze meritele lui Mihai Pintilii. Tehnicianul care le-a pregătit pe UTA Arad și pe Academica Clinceni consideră că fostul închizător al roș-albaștrilor a luat decizia potrivită când și-a dat acceptul să o antreneze pe FCSB.

„El, prin tot ceea ce se întâmplă la FCSB, a avut această şansă de a prelua din mers. Şansa lui a fost că, fiind acolo, imediat după ce a terminat şi cariera de jucător, el ştie cam tot ce se întâmplă acolo şi ştie să gestioneze lucrurile. Probabil că şansa lui mare a fost că toţi antrenorii care au trecut în această perioadă, el lucrând cu toţi, el a văzut ce s-a făcut bine, ce s-a făcut rău, ce s-a lucrat.

Poate şi relaţia pe care o are cu Gigi Becali, relaţia pe care o are cu MM, are o relaţie bună cu jucătorii şi a ştiut ce să schimbe. Asta îl ajută foarte mult. Referitor că nu are actele necesare, asta e şansa lui. Am văzut că sunt cazuri şi în Franţa şi în Portugalia şi cluburile plătesc o amendă”, a declarat Ilie Poenaru pentru as.ro.

În 13 meciuri cu Mihai Pintilii pe banca tehnică, FCSB a înregistrat 9 victorii, un rezultat de egalitate și 3 înfrângeri, dintre care una cu West Ham, 0-3, în ultimul joc din grupele UEFA Conference League.