Star pe TikTok! Un fost dinamovist filmeaza patru ore pe zi pentru un clip de doar cateva secunde! Sotia il ajuta sa faca valuri pe internet: "Intr-un clip am facut 2 milioane de vizualizari"

Cristi Pulhac, fost jucator la Dinamo, s-a reprofilat si vrea sa fie vedeta pe TikTok.

Fostul capitan al alb-rosilor, Pulhac, a lasat fotbalul pentru o cariera de actor pe internet.

"Cel mai mult am stat sa filmam un clip in care am facut 2 milioane de vizualizari. 4 ore si jumatate. Cel cu rochia a durat mai putin. Deja ne-am experimentat. In jur de 3 ore, 3 ore si ceva", a dezvaluit Pulhac.

Derby-urile de foc din Ghencea i-au marcat cariera lui Pulhac.

"Cel mai mult ma enerva Banel, ca alerga foarte mult. Nu era un tip foarte tehnic, dar alerga mult.

Ni s-a spart autocarul de vreo 2-3 ori, cred ca de fiecare data ni se spargea autocarul pe drumul spre Ghencea", a mai spus Pulhac.