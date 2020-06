Au 'UCIS' campionatul! Pariul nebun facut de Dumitru Dragomir in DIRECT la Ora Exacta in Sport: "Nu va mai luati dupa astia care nu au vazut 10 meciuri in viata lor!"

Fostul presedinte al Ligii Profesioneste de Fotbal a comentat situatia din playoff-ul Ligii 1.

Dumitru Dragomir pariaza tot pe CFR Cluj pana la finalul sezonului si spune ca echipa antrenata de Dan Petrescu nu va pierde niciun meci.

Fostul presedinte al LPF spune ca titlul a fost decis in Liga 1 inca de la startul sezonlui si nicio echipa nu se ridica la nivelul CFR-ului:

"S-a terminat lupta la titlu de cand a inceput campionatul.

Fac un pariu ca CFR Cluj pana termina nu pierde un meci. E echipa puternica mai fratilor, nu va mai luati dupa astia care se dau specialisti, dar nu au vazut 10 meciuri in viata lor. E o echipa serioasa, cu jucatori batrani care stiu sa traga la joc bine de tot", a spus Dumitru Dragomir la PRO X.

Dumitru Dragomir: "La Craiova sunt conditii exceptionale"

In ciuda faptului ca in acest sezon titlul e jucat, fostul presedinte al LPF are mare incredere in viitor in proiectul Craiovei:

"Si la Craiova e o treaba serioasa. Au conditii absolut exceptionale.

Bergodi am auzit ca nu e antrenor rau, dar nu are noroc. La Craiova nu sta nimeni mult. Eu daca eram acolo il puneam pe Cartu cu forta. Eu zic ca nu mai vrea.

El e conducator acolo si e un tip foarte destept, cu capul pe umeri", a mai spus Dumitru Dragomir.