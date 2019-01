Au ramas inzapeziti! Situatie incredibila pentru un club din Liga 1: rateaza plecarea in cantonament din cauza ninsorilor

Vremea teribila din Romania le-a afectat serios programul echipelor din Liga 1.

Ninsorile abundente din Romania fac formatiile din Liga 1 sa plece in cantonament in strainatate pentru pregatirea celei de-a doua parti a sezonului. Cu exceptia FCSB-ului, celelalte cluburi din Liga 1 merg in Antalya. Cei de la Poli Iasi au fost insa luati prin surprindere de ninsorile din ultimele zile.

Din cauza zapezii, lotul echipei lui Flavius Stoican nu a putut sa plece de la Iasi si va rata conexiunea catre Istanbul! Astfel, plecarea catre Antalya va fi intarziata. Momentan, nu s-a decis daca prima partida amicala programata de ieseni va mai avea loc.

Poli Iasi urma sa joace primul meci de verificare pe 14 ianuarie, cu echipa kazaha FC Atirau, pe 15 ianuarie va intalni formatia poloneza Korona Kielce, pe 17 ianuarie va avea loc meciul cu iranienii de la Esteghlal, testul cu Diosgyor Miskolc (Ungaria) este programat pe 20 ianuarie, pe 21 ianuarie se va juca un meci amical cu campioana Croatiei, Dinamo Zagreb, ultima partida din acest stagiu fiind pe 23 ianuarie, cu Shkupi FC (Macedonia). Stagiul de pregatire se va incheia pe 24 ianuarie.

Antrenorul Flavius Stoican va avea la dispozitie urmatorul lot:

portari: Denis Rusu, Stefan Tarnoveanu;

fundasi: Gabriel Bosoi, Adria Gallego, Ovidiu Mihalache, Cosmin Frasinescu, Andrei Sin, Narcis Badic, Ionut Pantaru;

mijlocasi: Madalin Mihaescu, Alexandru Zaharia, Moussa Sanoh, Patrick Petre, Kamer Qaka, Marius Chelaru, Ionut Cioinac, Laurentiu Rus, Vlad Danale;

atacanti: Lewis Enoh, Dylan Flores, Wiliam Kizito, Almada Soares ''Platini'', Stefan Popescu;

In lot au fost inclusi si juniorii Octavian Cracea si Stefan stefanovici, urmand sa se alature si fundasul Florin Gardos si atacantul Andrei Burlacu, imprumutati de la Universitatea Craiova, echipa la care a fost cedat Andrei Cristea.