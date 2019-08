"Sa-mi aduca tineri de echipa nationala, nu de la echipa a doua! FAC APEL!" Petrescu, atac de ULTIMA ORA la conducerea CFR-ului! L-a distrus pe pustiul Itu

Dan Petrescu n-are incredere ca mijlocasul Itu poate fi o solutie pe termen lung pentru CFR.

Contra Chindiei, l-a schimbat imediat dupa golul de 1-0, marcat de Neicutescu. Petrescu a dezvaluit ca Itu nici macar nu calatoreste alaturi de CFR la meciurile internationale: "Ce sa fac, iau 40 de jucatori dupa mine?!"

Pustiul de 19 ani se antreneaza separat, in tara. E o enigma pentru Petrescu: "Probabil nu s-a antrenat bine zilele astea, nu stiu de ce n-a fost in meci azi".



Super Dan cere de urgenta transferuri: vrea jucatori din nationala U21, nu de la echipa a doua a CFR-ului.

"Pe Itu am vrut sa-l scot din minutul 15. Nu ne antrenam cu ei, ii las acasa, nu avem cum sa caram 40 de jucatori cu noi in Europa. La alte meciuri, n-a jucat rau. Nivelul e altul in Liga 1. E foarte greu pentru el. Daca nu luam jucatori... Ne trebuie pentru ca se va termina cu Europa. Avem nevoie de tineri valorosi, sa poata sa faca fata. Fac apel la cei din conducere. Sa fie tineri din nationala, nu de la echipa a doua. Sunt un antrenor normal si muncesc, nu pot sa fac minuni. Itu poate fi bun, dar nu are experienta in Liga 1", a comentat Petrescu la Digisport.