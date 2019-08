"Robbie Williams i-a zis sotiei mele: iti dau autograf daca imi da sotul tau primul!" Dan Petrescu si povestea FABULOASA cu vedeta de la Untold

Dan Petrescu nu merge la Untold sa-l vada pe amicul sau Robbie Williams.

Prins cu meciurile din Liga 1 si turul 3 preliminar din Champions League cu Celtic, Dan Petrescu nu isi poate face timp sa mearga la Untold. Vedeta serii de duminica este Robbie Williams, artist cu care Super Dan are un istoric important.



"Are o istorie interesanta cu Robbie Williams. Cand eram la Chelsea, dupa meci la hotel, eram cu Dana, prima mea sotie, si l-a vazut pe Robbie Williams. A mers si i-a cerut autograf, iar Robbie i-a raspuns: iti dau, doar daca imi da sotul tau unul inainte", a spus Dan Petrescu la conferinta.

Cu un program super incarcat, Dan Petrescu nu are timp de Untold. Nici jucatorii de la CFR nu au voie la distractie. Fiica lui Petrescu vine special in Romania pentru a merge la Untold. Petrescu spera insa ca se va intalni cu Robbie in ziua concertului.

"Duminica o sa mergem impreuna sa luam masa sper sa ma intalnesc cu el, nu stiu daca am timp sa merg la Untold, am multe pe cap, dar fata mea Rebecca a venit din Anglia pentru Untold. Noi nu avem timp nici sa ne odhnim. Urmeaza meciurile cu Celtic, cu Chindia. Azi noapte m-am odihnit, mi-am pus dopuri in urechi. As putea sa merg mai ales ca vine fata mea, dar nu imi place ca e multa lume. Jucatorii care merg acolo sa ramana acolo. Sa-mi spuneti cine merge ca ii dau afara", a mai povestit Super Dan.