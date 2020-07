"Au omorat fotbalul, l-au rupt! Portarul meu putea sa-si puna manusile la uscat pe bara!" Atac DEZLANTUIT al lui Croitoru la adresa Astrei: "Au bagat autobuzul, autogara!"

Marius Croitoru a rabufnit dupa egalul cu Astra.

Antrenorul lui FC Botosani este nemultumit de sistemul de joc utilizat de Bogdan Andone in aceasta partida, in care giurgiuvenii nu au avut decat doi oameni in atac, in rest alegand sa se apere.

"Sunt foarte suparat, din pacate nu am avut nici noi dinamica pe care o asteptam. E foarte greu sa joci cu o echipa care nu are nimic de pierdut, care nu are placere sa joace fotbal, care refuza jocul pur si simplu. Sa vii doar ca sa rupi un spectacol. Dar fiecare stie ce are de facut.

Au avut in teren doar doi jucatori de atac, in rest au jucat doar defensiv. Am mai vazut secventele astea prin anii 2000, cand era cu 'autobaza' si 'autogara'. Asta e. Fiecare antrenor isi face strategia lui. In repriza a doua, portarul meu statea cu manusile la uscat pentru ca Alibec si Budescu nu s-au mai apropiat de poarta.

Cand ai un Gheorghe, un Balaure, si joci cu 5 fundasi si 3 mijlocasi la inchidere si doar cu doi jucatori de atac, puteti sa-mi spuneti ce vreti. Cred ca a vazut toata lumea. Si-au atins scopul, dar eu n-as putea sa fac asta niciodata in viata mea. Eu incerc sa joc ofensiv chiar daca risc sa iau bataie.

Eu sunt mult mai fericit cand joc cu echipe care vor sa castige, care vor sa joace fotbal. Mi-e greu sa joc in 20 de metri. Practic, ucizi fotbalul, ucizi spectacolul. Mai ales cand esti o echipa care nu are niciun fel de presiune si trebuie doar sa joace fotbal. Imi cer scuze daca gresesc, dar asta e parerea mea.

Noi ne dorim sa facem meciul vietii cu Craiova, apoi meciul vietii cu CFR, apoi meciul vietii cu Medias. Ne dorim puncte. Ramane de vazut daca putem sa le luam.

Botosaniul si-a indeplinit deja obiectivul. La inceutul sezonului am avut 11 jucatori plecati, am facut o echipa din care mi-au plecat alti 5 in iarna. Sa te afli acum asupra alora care cumpara de la tine este o chestiune care ar trebui sa ne faca mandri pe toti cei de la club. Eu nu ma multumesc cu putin pentru ca sunt constient ca pot face mai mult", a declarat Croitoru la finalul partidei.