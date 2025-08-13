E gata! Liverpool face încă un transfer, după cele 300.000.000€ deja investite. Premier League se vede pe VOYO

”Cormoranii” sunt o mașinărie de transferuri în această vară.

Liverpool i-a adus până acum pe Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/125.000.000€), Hugo Ekitike (Eintracht Frankfurt, 80.000.000€), Milos Kerkez (Bournemouth, 46.900.000€), Jeremie Frimpong (Bayer Levekusen, 40.000.000€) și pe Armin Pecsi (Puskas AFC, 1.780.000€).

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media faptul că echipa pregătită de Arne Slot s-a înțeles cu Parma pentru transferul fundașului central de 18 ani, Giovanni Leoni.

”Cormoranii” vor plăti 35 de milioane de euro pentru transferul acestuia. Leoni se va alătura lotului lui Arne Slot ca transfer definitiv, chiar dacă în presa din străinătate s-a vehiculat că ar fi vorba de un împrumut.

Fabrizio Romano a spintecat însă zvonurile: ”Nu s-a discutat niciodată despre un împrumut. Leoni se alătură lui Liverpool, făcând parte din planurile lui Arne Slot. Nu a fost nevoie de nicio convingere, deoarece Leoni își dorea să ajungă la Liverpool”.

  • Premier League, cel mai tare campionat de fotbal din lume, va lua startul pe 15 august. Meciurile pot fi urmărite LIVE pe VOYO

Noul sezon din Premier League debutează pe 15 august, iar partida inaugurală se va disputa pe Anfield între campioana Liverpool și Bournemouth.

