Dinamo - Universitatea Cluj, LIVE TEXT, ora 21:00. ”Câinii”, față în față cu prima retrogradare din istoria de 74 de ani a clubului

Sezonul dezastruos de Liga 1 a adus-o pe Dinamo în situația de a juca pentru prima oară la barajul de menținere/promovare în prima ligă, cu Universitatea Cluj. ”Câinii” au pierdut cu 2-0 la Cluj și sunt mai aproape ca niciodată de o retrogradare, prima din istoria de 74 de ani a clubului.

O retrogradare ar putea fi echivalentul dezastrului în ”Ștefan cel Mare”, pentru că planul de reorganizare al clubului ar fi dat complet peste cap. Dinamo ar pierde banii din drepturile TV și, probabil, alte contracte de sponsorizare.

Dinamo - Universitatea Cluj, LIVE TEXT de la ora 21:00 | Moment istoric în ”Ștefan cel Mare”

Zăvăleanu spune că a purtat discuții cu reprezentanții unui fond de investiții, dar lucrurile s-au împotmolit. Răzvan Zăvăleanu a dezvăluit că a notificat acționarii clubului pentru a contribui la datoriile pe care le-a acumulat Dinamo de-a lungul ultimilor ani.

„Presiunea este mare, această echipă este extraordinar de iubită, n-a retrogradat niciodată, nimeni nu-și punea problema că se putea întâmpla așa ceva. Trăiesc o mare frustrare, tot ce am făcut noi pe partea de insolvență a mers extraordinar de bine, mă refer la ridicarea suspendării dreptului la transferuri, obținerea licenței, încheierea cu succes a litigiului de 1,3 milioane de euro cu Poli Timișoara.

Sper ca măcar acum, în al 12-lea ceas, să fie spălată această rușine. Din '90 încoace, niciodată nu s-a închis casa așa de repede, în două zile!”, a spus Răzvan Zăvăleanu, într-un interviu acordat pentru PRO TV.

Jucătorii lui Dinamo vor fi motivați și de o primă consistentă pentru salvarea de la retrogradare. În cazul în care vor reuși să întoarcă rezultatul din tur cu Universitatea Cluj, ”câinii” vor primi 100.000 de euro, sumă la care au contribuit mai mulți oameni de afaceri, printre care și Gruia Stoica.

Dusan Uhrin nu pune accent pe partea financiară și vrea cu orice preț să scape Dinamo de la prima retrogradare din istorie.

”Am vorbit cu fanii şi cu câțiva lideri de la DDB. E normal din partea lor să ne pună presiune, vor să vadă echipa în Liga 1 şi sezonul viitor. E o perioadă dificilă, nu ştiu dacă e cea mai grea din cariera mea. Pentru mine, în aceste moment, nu banii joacă.

Nu cred că e momentul acum să ne gândim la bani. Nu e vorba despre bani, ci despre atitudine. E frumos să avem bani, dar nu vreau să mă gândesc la asta. Eu nu mă gândesc nicio secundă la aşa ceva, trebuie să îi întrebaţi pe jucători”, a spus Dusan Uhrin, la conferința de presă.

Erik Lincar: ”Ne va aștepta infernul la București”

Meciul se va disputa cu ”casa închisă” în ”Ștefan cel Mare”! Fanii lui Dinamo au epuizat toate cele 14.000 de bilete în doar două zile.

”Nu cred că cineva are dreptul să ne subestimeze şi pe noi şi aici aş vrea să fac doar o mică remarcă. Am avut un om mai puţin din minutul 72. Dinamo a avut un om în plus şi nu ştiu dacă şi-a creat după acel moment o situaţie foarte clară de a marca şi noi am reuşit să marcăm în minutul 82, care sper să ne ajute în obţinerea obiectivului.

Cu siguranţă ne va aştepta infernul la Bucureşti, dar mizez foarte mult pe bărbăţia, pe forţa grupului, care am spus că va face diferenţa în acest dublu meci cu cei de la Dinamo şi am mare încredere că ei vor fi puternici şi că vor rezista tuturor presiunilor care vor fi în acea seară.

Respect Dinamo, respect toţi jucătorii de la Dinamo, dar nu îmi doresc ca cineva să fie avantajat. Ei dacă vor reuşi să aibă o evoluţie bună, e OK, să câştige. Sunt sigur că în România sunt arbitri care pot fi imparţiali, deşi va fi presiune pe toată lumea, dar îmi doresc să fiu arbitrat corect”, a spus Lincar, antrenorul Universității Cluj.