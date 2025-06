Farul Constanța a încheiat pe locul 11 în play-out-ul SuperLigii României și a ratat barajul pentru cupele europene. ”Marinarii” ar fi trebuit să termine pe una dintre primele patru poziții ale play-out-ului ca să joace baraj cu poziția a patra din play-off.

La finalul sezonului, Gică Hagi a anunțat că nu va mai fi antrenorul constănțenilor și că Farul urmează să aducă un alt antrenor. Ianis Zicu este alegerea ”marinarilor”.

Miercuri a avut loc conferința de presă de prezentare a noului tehnician. Gică Popescu, președintele Farului, a fost și el prezent, alături de vicepreședintele Tiberiu Curt.

Popescu a sugerat că Zicu a fost pe lista Farului încă de când Hagi a luat decizia să se retragă din funcția de principal.

Gică Popescu a dezvăluit discuția purtată cu Hagi înainte să-l aducă pe Zicu la Farul

”Acum ceva timp am avut timp am avut o discuție cu Gică referitoare la ce urmează să se întâmple. Gică mi-a spus că vrea să-și ia o perioadă de vacanță. Vacanță bine meritată, din punctul meu de vedere. Știți cât a muncit Gică la acest proiect. Gică conduce prima echipă din 2014 și cu o întrerupere de un an. Au fost 10 ani în care, pe lângă faptul că a condus prima echipă, a condus și toată activitatea de aici. Academie, perioada de dezvoltare. Toată această muncă a trecut prin mâinile sale. Această pauză pe care Gică a luat-o e bine venită și necesară. Nu suntem din tablă. Suntem oameni. Intervine uzura. Stresul. Care e cel mai periculos.



Și atunci, în momentul în care a luat această hotărâre, a făcut o listă scurtă de antrenori. Tot timpul, Zicu a fost în pole-position. Dar, pentru că era încă în activitate la Metaloglobus, am decis să-l așteptăm până se termină al doilea meci de baraj. Mi-a plăcut abordarea lui Ianis, pentru că nu voia să vorbească despre un alt proiect, cu toate că mi-a spus că indiferent de ce se va întâmpla va pleca de la Metaloglobus. Noi aveam o încredere mare în el. Până nu am primit răspunsul lui Ianis nu am vorbit cu niciun alt antrenor.



Imediat după terminarea meciului, a doua zi, am avut o discuție. Lucrurile s-au terminat foarte, foarte repede. El fiind hotărât să revină acasă, să vină la Farul și să preia echipa. De ce l-am ales pe Ianis? Cel mai important e că el aici la Constanța e acasă. A mai condus Farul cu ceva timp în urmă. Deci nu face altceva decât să se întoarcă acasă. Este un antrenor care împărtășește aceeași filozofie ca a noastră. Iubește posesia, jocul de atac. Vrea să domine adversarul. Îi place să lucreze cu tineri, unul dintre lucrurile cele mai importante ale proiectului nostru.



E tânăr, vrea să facă performanță. E clubul cel mai potrivit pentru el. Atunci când pășești în baza de la Ovidiu se respiră doar performanță. M-a bucurat enorm faptul că nu a pus un accent mare pe partea financiară. Anumite înțelegeri se opresc aici. Dar, Ianis a venit și am încheiat această problemă în două minute. Îi dorim succes. De mâine trecem la treabă”, a spus Gică Popescu.