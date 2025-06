Gică Hagi a părăsit postul de antrenor principal de la Farul Constanța și l-a adus pe Ianis Zicu drept înlocuitorul său. Zicu a părăsit-o pe Metaloglobus zilele trecute după ce a promovat-o în primul eșalon al României.

Ianis Zicu, prima conferință la Farul: ”Când apare oportunitatea asta, cred că nu exista niciun alt răspuns decât să vin aici”

Miercuri, Farul a organizat conferința de prezentare a lui Ianis Zicu. În cadrul acesteia au fost prezenți atât noul principal, cât și președintele Gică Popescu, respectiv vicepreședintele Tiberiu Curt.

Zicu și-a așternut cu grijă vorbele în cadrul conferinței și a sugerat că este extrem de emoționat că se întoarce acasă. Antrenorul s-a născut la Constanța și a mai antrenat-o pe Farul înainte de fuziunea cu Viitorul Constanța din 2021.

”Sunt foarte emoționat, pentru că vin la un club cu oameni care au făcut istorie pentru fotbalul românesc și internațional. Gică Popescu, Hagi, Tibi, Marica. Emoțiile pe care le am au legătură cu faptul că orașul în care m-am născut este Constanța. Am jucat la Farul, am antrenat la Farul. Și, când ai această oportunitate, cred că nu exista un alt răspuns decât acela de a veni aici și de a face performanță.



Gândurile sunt acelea de a câștiga meciurile. Sper să răsplătesc încrederea pe care oamenii de aici mi-au acordat-o și la final să ne atingem obiectivele și să dezvoltăm cât mai mulți jucători tineri, așa cum s-a întâmplat în toată această perioadă în care Gică Hagi a făcut acest lucru.



Din fericire, am patru meciuri în Liga 1. Meciurile de baraj se consideră meciuri în prima ligă! Nu sunt debutant, să zic așa, în prima ligă. Fotbalul este la fel. Clar, nivelul este mai ridicat. Jucătorii sunt de altă valoare. Pe mine mă interesează că plec de la calitatea umană pe care o are fotbalistul și apoi partea tehnică.



Grupul aduce rezultate, nicidecum un singur jucător. Grupul, înainte de orice. Și ca jucător și ca antrenor la un moment dat debutezi! Fiecare trecem prin aceste etape și trebuie să avem încredere și să muncim, că nu ne dă nimeni nimic gratis.



Fotbaliștii trebuie să știe la ce să se aștepte. Antrenamentul e totul. Acum am înțeles.



Sunt situații care se întâmplă la orice club din lume (n.r. că trebuie să refacă echipa). Mi-aș fi dorit ca Denis să continue, Luca e un jucător de valoare. Dar trebuie să găsim soluții. Trebuie să avem o echipă bună indiferent dacă pleacă un jucător sau altul. De multe ori jucătorii se pot accidenta și în timpul sezonului. Dar nu trebuie să avem scuza asta. Că a plecat un jucător bun ca Denis.



E greu să vii după Gică Hagi, dar un plus cred că pot aduce și eu”, a spus Zicu.