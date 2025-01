Mijlocașul FCSB, Mihai Lixandru, este din ce în ce mai aproape de a reveni pe teren după accidentarea gravă suferită în luna octombrie a anului trecut.



Potrivit ultimelor informații, Lixandru a făcut progrese semnificative în ultimele săptămâni și a început deja să efectueze alergări ușoare în cantonamentul echipei.



Aceasta este o veste excelentă atât pentru jucător, cât și pentru staff-ul tehnic al FCSB, care speră să-l aibă la capacitate maximă cât mai curând.



Lixandru a făcut pasul la echipa mare roș-albaștrilor în februarie 2024, când avea să revină "acasă", după ce a fost împrumutat la formația Gaz Metan Mediaș. De atunci, mijlocașul născut în capitală a strâns 57 de meciuri și a marcat două goluri.



Lixandru, afectat psihic de accidentare



Mihai Lixandru a vorbit despre impactul pe care accidentarea l-a avut asupra sa.



"Eram într-o creștere, lucrurile se întâmplau ca într-un vis. Într-un singur an, am câștigat campionatul, Supercupa, am primit prima convocare. Totul era perfect. Jucam în Europa League – lucruri la care visam când eram mic.



Cel mai greu lucru acum, după ce am acceptat situația, este să merg la meciuri și să-i văd pe băieți jucând în Europa League, să văd echipa cât de bine merge, fanii, tot ce se întâmplă în jurul echipei și momentele pe care ei le trăiesc. Să stau în tribună, e foarte greu. Mă afectează foarte mult", a spus Lixandru.