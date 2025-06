Floriana FC are plăcerea de a anunța semnarea unui contract cu atacantul central gambian Mustapha Jah, valabil pentru sezonul 2025-2026.

Karlo Muhar, reacție categorică după ce a revenit la CFR Cluj + mesaj înainte de meciul cu FCSB: ”Asta e mentalitatea”



Karlo Muhar (29 de ani) a fost cedat în august 2024 la arabi pentru 1,5 milioane de euro. Fotbalistul s-a întors însă în Gruia în această lună, liber de contract.

Pentru CFR Cluj, Karlo Muhar a bifat 97 de apariții în toate competițiile, a reușit să-și treacă numele pe tabela de marcaj de 18 ori, dar și să paseze decisiv în cinci situații.

Într-un interviu pentru CFR TV, Karlo Muhar a sugerat că se simte extrem de bine că s-a întors la Cluj și a evidențiat că primul său obiectiv e să câștige Supercupa României cu CFR Cluj.

Ardelenii o vor întâlni pe FCSB în Ghencea, pe stadionul ”Steaua”, în supercupă. Meciul va avea loc duminică, 5 iulie, de la ora 20:00 și va putea fi urmărit LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.

”Mă simt minunat. Mă simt minunat că m-am întors aici și abia aștept să înceapă sezonul, iar aici pregătirile. De asemenea, sezonul trecut am fost aici. E minunat. Facilități bune, totul, jucători buni, mentalitatea e bună. Deci da, mă bucur să fiu înapoi.

(n.r. Ai urmărit CFR Cât timp ai fost plecat?) Da, mereu! Mereu. Mă bucur că am înscris atât de multe goluri în sezonul trecut, cred că 70. E minunat. Sper că vom continua tot așa!

Visez să ridic trofeul, să fim primii. Eu nu ama vut ocazia. Sezonul trecut ei au câștigat cupa, eu nu am fost aici, dar am felicitat pe toată lumea. I-am sunat pe FaceTime și i-am felicitat. Am fost foarte bucuros pentru ei.

Da, vom lupta pentru Supercupă. Sper că ne vom pregăti foarte bine pentru acel meci și sper că îl vom câștiga. Primul obiectiv e Supercupa României. Și apoi Europa, să jucăm acolo. Și să ne batem pentru titluri. Asta e mentalitatea clubului”, a spus Karlo Muhar.