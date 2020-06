Atacantul cu care Becali poate da lovitura de titlu! Marcheaza ca MITRALIERA in Liga 1! Prima reactie a lui Gigi: "Recunosc, e interesant"

Gigi Becali e in cautare de golgeter!

Pe langa Bus, Becali e atent si la evolutiile croatului Dugandzic de la Botosani. Contra lui Gaz Metan, Dugandzic a marcat al 8-lea sau gol in 8 meciuri jucate in tricoul moldovenilor. Dugandzic a purtat si banderola de capitan pentru echipa lui Marius Croitoru.

Becali recunoaste ca e interesat de varful in varsta de 26 de ani, dar spune ca n-a facut nicio oferta pentru a-l aduce.

"Nu i-am facut lui Iftime nicio oferta pentru Dugandzic, recunosc ca e un jucator interesant. O sa intreb in stanga si in dreapta despre el. Nu am facut nicio oferta. Vreau sa fie clar acest lucru. Vad ca lui Iftime ii place sa faca afaceri cu mine!", a spus Becali pentru PRO Sport.

Dugandzic a venit in ianuarie la Botosani liber de contract dupa despartirea de Osijek. Recent, patronul Botosaniului, Valeriu Iftime, a respins o propunere in valoare de peste 1 milion de euro pentru Dugandzic din spatiul ex-sovietic!