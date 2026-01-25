Oltenii s-au impus pe stadionul „Ion Oblemenco” în etapa a 23-a din Superliga, grație reușitelor semnate de Alexandru Cicâldău și Monday Etim. Imediat după fluierul final al partidei disputate pe sâmbătă (24 ianuarie 2026), oficialii ANAD au intrat în acțiune pentru o procedură standard, dar riguroasă.



Cele două formații știau încă dinaintea startului partidei că va avea loc o testare antidoping la final. Procedura a fost una clară: cu cinci minute înainte de ultimul fluier al arbitrului, au fost desemnați cei patru jucători care urmau să meargă la control, câte doi din fiecare tabără.



Căpitanul Bancu, printre cei vizați



Potrivit informațiilor oferite de GSP, sorții au decis ca din partea gazdelor să se prezinte la testare chiar căpitanul Nicușor Bancu, alături de fundașul Vasile Mogoș. De partea cealaltă, moldovenii i-au trimis la control pe Alexandru Cîmpanu și pe Andrei Dumitru.



Acțiunea de la Craiova nu este o premieră în acest sezon pentru echipa antrenată de Filipe Coelho. Oltenii au mai trecut printr-un astfel de control în luna noiembrie, la meciul de debut al tehnicianului portughez, câștigat cu 2-1 la Mioveni împotriva lui FC Argeș, în runda a 17-a.



De asemenea, reprezentanții ANAD au fost prezenți ultima dată la un meci din Superliga în luna decembrie, la partida Oțelul Galați - Rapid, încheiată cu victoria gălățenilor, scor 2-0.

