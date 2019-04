Atac INCREDIBIL la adresa fratilor Becali! "Acei bisnitari au vrut bani pentru ei" Cine ii desfiinteaza pe cei doi!

Alin Stoica a facut o serie de declaratii incredibile la adresa fratilor Becali.

Alin Stoica, fiul fostului mare fotbalist de la Steaua, Tudorel Stoica, a atacat in termeni duri modul in care Ioan si Victor Becali transfera jucatori. Fost fotbalist la Anderlecht si Steaua, Alin a dezvaluit ca a ratat un transfer la Manchester City tocmai din cauza celor doi impresari si i-a numit pe acestia "bisnitari".

"S-a terminat totul cand trebuia sa merg la Manchester City, m-a vrut Kevin Keegan, iar acei bisnitari, erau doi frati, au vrut bani pentru ei. Era si Ronny Rosenthal si erau trei impresari, nu au putut sa ia toti trei bani", a spus Alin Stoica pentru Gazeta Sporturilor.

Mai mult, Alin Stoica spune ca nu este singurul fotbalist care a ratat un transfer important din cauza celor doi impresari. El a spus ca Mirel Radoi ar fi trebuit sa ajunga la Inter, insa tot fratii Becali au fost de vina pentru ca actualul selectioner al nationalei U21 nu a mai ajuns in Italia.

"Eu acum mi-am dat seama si de ce Radoi nu a ajuns pe la Inter. Ca mi-a zis unul dintre fratii Becalii cand au rupt contractul cu el: <<Sa vezi, Aline, ce-i fac lui Radoi! Fii atent! Uite, Radoi>>. Au rupt contractul cu el. Sa nu mai spuna lumea ca Radoi a jucat pe unde a jucat din cauza lui. Radoi era jucator de Inter, de Milan. Asta inseamna sa faci rau in viata, apropo de copii si de tineri care au talent. Sa nu-si bata joc de ei", a continuat fiul fostului mijlocas de la Steaua.

Alin Stoica a vorbit si despre posibilul transfer al lui Dennis Man. Fostul fotbalist este de parere ca tanarul jucator de la FCSB nu poate valora 40 de milioane de euro, suma pe care spera sa o obtina Gigi Becali.

"Ma uit si la Man. Sper si poate o sa ajunga sa coste 60 de milioane. Insa nu valoreaza. Nu poti sa spui ca un jucator in Romania valoreaza 40 de milioane. Mai ales ca nu a dat un gol in Champions Leage, nu a dat un gol in echipa nationala. Acum, daca facem afaceri cu bisnitari...Fotbalistul nu e bisnita, e un om care isi va asigura viata din fotbal. Parintii trebuie sa fie atenti la acesti bisnitari. Impresarii mari sunt Raiola, Mendes, care au vazut interesul jucatorului", a concluzionat Alin Stoica pentru sursa citata.