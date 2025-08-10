Patronul moldovenilor l-a caracterizat pe fotbalist în termeni extrem de duri, considerându-l o "invenție" a lui Gigi Becali.



Jordan Gele (32 de ani), ajuns la FCSB la începutul anului 2025 de la Unirea Slobozia, se află pe lista de plecări a clubului roș-albastru. După ce în vară a refuzat o ofertă de la FC Botoșani, fotbalistul a intrat în vizorul lui Valeriu Iftime, care nu l-a menajat deloc.



"Ca într-un film fără explicații"



Finanțatorul de la Botoșani a ironizat situația actuală a atacantului și a pus la îndoială calitățile acestuia, amintind de parcursul său modest înainte de a semna cu FCSB.



"Să-și caute echipă. Noi l-am căutat destul și nu l-am găsit. El s-a ascuns și văd că nu l-a mai găsit nimeni. El a fost un necunoscut, un fotbalist slab în România, a jucat acolo la Slobozia... Dacă nu îl lua FCSB era un necunoscut. Stătea pe 5.000 de euro și ajungea mai știu eu pe unde", a zis Iftime pentru Digisport.



Omul de afaceri a continuat tirada, subliniind că ascensiunea lui Gele este greu de înțeles: "A dat un gol sau două și, hop, a devenit mare fotbalist. Acum nu îl mai ia nimeni. Mi se pare că suntem ca într-un film fără explicații. A fost rezervă la FCSB de parcă a jucat la Manchester United. El a jucat la Slobozia și l-a luat domnul Becali, cum face el câte o invenție din asta, doar de dumnealui știută. A apărut și a devenit fotbalist și el".



Situația contractuală a lui Jordan Gele la FCSB este una complicată. Deși clubul vrea să se despartă de el, francezul, al cărui contract se întinde până în vara lui 2026 cu un salariu lunar de 10.000 de euro, pare să prefere să devină liber de contract.



Asemenea altor cazuri, precum William Baeten, Gele ar putea solicita plata integrală a salariilor rămase pentru a accepta o reziliere, punând presiune pe conducerea campioanei.

